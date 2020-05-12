В Україні орендарі ТРЦ втратили через карантин більше 50 млрд гривень

18:50, 12.05.2020

Торгово-розважальні центри (ТРЦ) України за два місяці карантину втратили близько 7 млрд грн орендних надходжень, а їх орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.

Про це заявив глава Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили близько 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських ТРЦ втратили за два місяці більше 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також всі обслуговуючі компанії. Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв'язку), втратили в оборотах від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв'язку, зоотовари, побутова хімія і т.д.)", – заявив Гаврюшин.

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Він зазначає, що масового відтоку орендарів поки не спостерігається, є поодинокі випадки закриття магазинів.

"У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично ніяких витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато зіткнутися з необхідністю платити в повному обсязі оренду і зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися", - припускає Гаврюшин.

Він прогнозує, що для слабких ТЦ це буде непростий рік у плані вакантності і рівня орендних ставок. Частка вільних площ в таких ТЦ може вирости до 10-20%, тоді як успішні ТЦ залишатимуться заповненими.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві 29 травня відкриється торгово-розважальний і бізнес-центр Retroville (розташований на Проспекті Правди, 47). Підкреслимо, що запуск ТРЦ неодноразово переносився, проте у квітні об'єкт таки отримав реєстрацію права власності та сертифікат про готовність до експлуатації.