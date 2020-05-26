В Україні обвалилась ціна на газ для населення

У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилася до 2,3 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше у порівнянні з квітнем 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу.

У повідомленні наголошується, що з початку року ціна газу знизилася на 51%, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року падіння вартості досягло 62%.

У Нафтогазі підкреслюють, що рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв викликала світова економічна криза. У травні ціна газу у Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково впливає високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де за ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону і теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів.

Газ став дешевше pixabay.com

"Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських і українських сховищах і літній період – все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

У Нафтогазі нагадали, що з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов'язків розраховується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому вважаються фактичні результати біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому у Європі газовому хабі (ТТF).

Як повідомляли НЕРУХОМІ, газове обладнання з 1 червня можна буде встановлювати в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно.