В Україні можуть змінитися правила продажу арештованого іпотечного майна

В Україні збираються змінити правила продажу арештованого майна, в тому числі іпотечного.
Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" був зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.
Його автором є народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.
Так, документ виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною, визначає порядок проведення електронних аукціонів Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади.
Також забезпечується можливість проведення електронних аукціонів з можливістю зниження початкової ціни і подальшою можливістю додаткового подання пропозицій.
Автор сподівається, що прийняття законопроєкту дозволить підвищити ефективність реалізації арештованого майна з дотриманням принципів нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної достовірності, а також потенційно підвищить ефективність примусового виконання судових рішень.