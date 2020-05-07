УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

В Україні можуть змінитися правила продажу арештованого іпотечного майна

16:08, 7.05.2020

В Україні збираються змінити правила продажу арештованого майна, в тому числі іпотечного.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" був зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.

Його автором є народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.

Так, документ виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною, визначає порядок проведення електронних аукціонів Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади.

Що буде з заарештованим іпотечним майном?

dom.ria.com

Також забезпечується можливість проведення електронних аукціонів з можливістю зниження початкової ціни і подальшою можливістю додаткового подання пропозицій.

Автор сподівається, що прийняття законопроєкту дозволить підвищити ефективність реалізації арештованого майна з дотриманням принципів нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної достовірності, а також потенційно підвищить ефективність примусового виконання судових рішень.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новостройки Києва Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Інші новини

Будинок на кладовищі. НЕРУХОМІ проаналізували ЖК Edeldorf на Печерську

Будинок на кладовищі. НЕРУХОМІ проаналізували ЖК Edeldorf на Печерську

Будинок зводиться з численними порушеннями і може не бути введений в експлуатацію

18:17, 7.05.2020
Навіщо потрібен сміттєпровід?

Відмова від сміттєпроводів: європейський тренд, до якого долучилася Україна

Як на смітті можна зробити гроші

18:01, 7.05.2020
Максим Микитась

Справа глави "Укрбуду": НАБУ посилив підозру Микитасю і його спільникам

Детективи встановили нові епізоди у справі "Укрбуду"

15:38, 7.05.2020
ТРЦ Retroville готується відкрити двері

ТРЦ Retroville нарешті запускається: стала відома дата відкриття центру

Запуск Retroville неодноразово переносився

15:36, 7.05.2020
Україна на межі енергетичної кризи

В Україні підскочать тарифи на електроенергію на тлі колапсу в енергетиці

За підрахунками тарифи підскочать на 30%

15:05, 7.05.2020