В Україні можуть змінитися правила продажу арештованого іпотечного майна

В Україні збираються змінити правила продажу арештованого майна, в тому числі іпотечного.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей і осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" був зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.

Його автором є народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.

Так, документ виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною, визначає порядок проведення електронних аукціонів Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади.

Що буде з заарештованим іпотечним майном? dom.ria.com

Також забезпечується можливість проведення електронних аукціонів з можливістю зниження початкової ціни і подальшою можливістю додаткового подання пропозицій.

Автор сподівається, що прийняття законопроєкту дозволить підвищити ефективність реалізації арештованого майна з дотриманням принципів нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної достовірності, а також потенційно підвищить ефективність примусового виконання судових рішень.