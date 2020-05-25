В Україні масово не сплачують податки на нерухомість: бюджети втрачають по 2 млрд на рік

В Україні приблизно 40% об'єктів житлової та нежитлової нерухомості не внесені до Держреєстру речових прав. Через це місцеві бюджети втрачають близько 2 млрд грн податків на нерухомість.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінфіну.

Як повідомляється, несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об'єктів оподаткування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає близько 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно. За оцінками експертів до 40% такого майна відсутнє в Державному реєстрі.

Українці не поспішають сплачувати податки на нерухомість pixabay.com

Також наголошується, що для збільшення надходжень органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінне наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно та перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв в електронну базу. Це дасть можливість податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов'язань.

У Мінфіні підкреслили, що база оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється на підставі даних Реєстру.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, власники нерухомості, відмінної від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Київської області більше 155, 2 млн грн за січень-квітень поточного року. Цей показник на 11% або 15,9 млн грн більше, ніж за такий же період минулого року.