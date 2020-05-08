В Україні хочуть зносити старі будинки, а що робити з мешканцями – не придумали

19:45, 8.05.2020

Українська влада хоче перебудувати старі будинки, термін експлуатації яких закінчився, але що робити з мешканцями, поки не придумала.

Спеціально для цього Мінрегіон розробив і оприлюднив новий законопроєкт щодо реновації застарілого житла "Про внесення змін до Закону України" Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ".

Як відомо, в Україні існує велика кількість об'єктів житлового фонду, граничний термін експлуатації яких закінчується або вже давно закінчився. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Держстату становить 4,33 млн кв.м. У деяких районах міст є будинки, що були побудовані ще у 30-і роки минулого століття.

В Україні гостро стоїть питання зі старими будинками
profidom.com.ua

У запропонованому до обговорення проєкту Мінрегіону багато з проблемних моментів спробували врахувати, але найбільш спірними все одно залишаються питання інвестконкурсів і умов щодо відселення мешканців.

Згідно з нормами документа, всі питання, які стосуються безпосередньо будівництва та реконструкції лягають на плечі забудовника. При цьому законопроєкт не враховує, що виконання інвестдоговору багато в чому буде залежати від бюрократії при отриманні дозвільної документації.

Крім того, кажуть експерти, в документі неоднозначно прописаний пункт про надання частини квартир мешканцям, яких відселили. Також забудовник в обов'язковому порядку повинен буде надати обсяг власних або залучених коштів згідно з показниками вартості 1 га території забудови. Ця вимога також викликає подив у забудовників.

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