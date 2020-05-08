В Україні дозволили встановлювати газові плити у висотках

Установка газових плит і газового обладнання у багатоквартирних будинках до 10 поверху включно стане можливою вже з 1 червня.
Відповідні зміни були прийняті до Державних будівельних норм (ДБН) щодо газопостачання, розповів президент Конфедерації будівельників України (КСУ) Лев Парцхаладзе.
"Нова норма допускає установку побутових плит для будинків до 10 поверхів включно. А для квартир, розташованих на 10 поверсі, мають кілька рівнів – газифікація дозволена тільки на першому рівні", – повідомив він.
Як раніше повідомляли Нерухомі, незабаром тарифи на електроенергію можуть вирости в середньому на 30%. Зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожні наступні – 1,68 грн. У НКРЕКУ ж пропонують усереднений тариф на рівні 1,4 грн.
Разом з тим відзначимо, що у квітні 2020 оптова ціна на газ для потреб населення знизилася до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж у березні і на 38%, починаючи з січня.