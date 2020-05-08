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В Україні дозволили встановлювати газові плити у висотках

11:32, 8.05.2020

Установка газових плит і газового обладнання у багатоквартирних будинках до 10 поверху включно стане можливою вже з 1 червня.

Відповідні зміни були прийняті до Державних будівельних норм (ДБН) щодо газопостачання, розповів президент Конфедерації будівельників України (КСУ) Лев Парцхаладзе.

Газові плити встановлять у висотках

Бізнес Цензор

"Нова норма допускає установку побутових плит для будинків до 10 поверхів включно. А для квартир, розташованих на 10 поверсі, мають кілька рівнів – газифікація дозволена тільки на першому рівні", – повідомив він.

Як раніше повідомляли Нерухомі, незабаром тарифи на електроенергію можуть вирости в середньому на 30%. Зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожні наступні – 1,68 грн. У НКРЕКУ ж пропонують усереднений тариф на рівні 1,4 грн.

Разом з тим відзначимо, що у квітні 2020 оптова ціна на газ для потреб населення знизилася до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж у березні і на 38%, починаючи з січня.

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