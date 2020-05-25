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В Україні будуть прописувати онлайн: що потрібно знати

25.05.2020 - 16:48

В Україні може з'явитися електронна прописка, вона запрацює у додатку "Дія".

Як повідомили у понеділок, 25 травня, на своїй сторінці в Facebook розробники програми, зараз йдуть роботи над електронною пропискою.

"Голосування, пільги і соціальні виплати, страхування авто, призначення пенсії – для всього цього потрібно мати зареєстроване місце проживання. Навіть в разі вступу до школи або дитсадок перевага також надається дітям за місцем реєстрації", – йдеться у повідомленні.

Електронна прописка скоро буде доступною в Україні

biletik.am

Для того, щоб отримати таку прописку, необхідно буде:

  • заповнити заяву і дані на порталі;

  • отримати згоду власника або співвласника житла (якщо проживає не у своєму);

  • сплатити адміністративний збір.

При цьому за дітей до 14 років батьки зможуть заповнити заяву на порталі і в той же або на наступний день змінити реєстрацію місця проживання.

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