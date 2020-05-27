В Одесі протестували проти захоплення пляжу. Фото

19:22, 27.05.2020 579 1

В Одесі у вівторок, 26 травня, на пляжі у районі 16-го фонтану громадські активісти намагалися знести опори літнього майданчика, яку планували побудувати орендарі пляжу.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як зазначає видання, будувати літню площадку вирішили екс-нардеп Ігор Плохой і його син Руслан.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі
Думська

Активісти, серед яких помічені представники "Нацкорпусу", не приступили до демонтажу, оскільки побоювалися зіткнень з поліцією. На пляж приїхали кілька десятків силовиків у повній амуніції.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі
Думська

Активісти і поліція вирішили чекати представника департаменту комунальної власності, який повинен підтвердити або спростувати наявність у орендаря дозволу на будівництво.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі
Думська

Пізніше активісти і представник орендаря пляжу домовилися, що поки КП "Узбережжя" і департамент комунальної власності Одеської міськради не дадуть правову оцінку законності конструкцій, орендар не буде проводити ніяких робіт. Якщо конструкції незаконні, орендар зобов'язався їх демонтувати.

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