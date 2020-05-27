УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

В Одесі протестували проти захоплення пляжу. Фото

27.05.2020 - 19:22

В Одесі у вівторок, 26 травня, на пляжі у районі 16-го фонтану громадські активісти намагалися знести опори літнього майданчика, яку планували побудувати орендарі пляжу.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як зазначає видання, будувати літню площадку вирішили екс-нардеп Ігор Плохой і його син Руслан.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі

Думська

Активісти, серед яких помічені представники "Нацкорпусу", не приступили до демонтажу, оскільки побоювалися зіткнень з поліцією. На пляж приїхали кілька десятків силовиків у повній амуніції.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі

Думська

Активісти і поліція вирішили чекати представника департаменту комунальної власності, який повинен підтвердити або спростувати наявність у орендаря дозволу на будівництво.

Активісти не дали побудувати літній майданчик на пляжі в Одесі

Думська

Пізніше активісти і представник орендаря пляжу домовилися, що поки КП "Узбережжя" і департамент комунальної власності Одеської міськради не дадуть правову оцінку законності конструкцій, орендар не буде проводити ніяких робіт. Якщо конструкції незаконні, орендар зобов'язався їх демонтувати.

Коментарі

1.4т
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Українці отримуватимуть по дві платіжки за світло: за транспортування теж доведеться платити

Українці отримуватимуть по дві платіжки за світло: за транспортування теж доведеться платити

Українці вже отримують по дві платіжки за газ

27.05.2020 - 18:09
У Держгеокадастрі змінилося керівництво

У Держгеокадастрі змінилося керівництво

Башлик пообіцяв розповісти деталі

27.05.2020 - 17:27
Конфедерація будівельників України завтра проведе круглий стіл

Конфедерація будівельників України завтра проведе круглий стіл

Учасники заходу піднімуть питання дерегуляції будівельного ринку

27.05.2020 - 17:14
Інвестори Аркади вийдуть на акцію протесту: 13 тисяч сімей вимагають відновити будівництво

Інвестори Аркади вийдуть на акцію протесту: 13 тисяч сімей вимагають відновити будівництво

На мітингу очікується більше 2 тисяч людей

27.05.2020 - 16:12
Держгеокадастр не зміг провести аерофотозйомку через коронавірус

Держгеокадастр не зміг провести аерофотозйомку через коронавірус

Тендер на фотозйомку довелося скасувати через секвестру держбюджету

27.05.2020 - 15:39