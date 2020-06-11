В Одесі обвалився ще один будинок: є жертви. Фото, відео

11:51, 11.06.2020 243

В Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого пошкоджено чотири квартири, в яких проживають 24 людини.

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

Як повідомляє Думська, в результаті події постраждав чоловік, рятувальники продовжують розбирати руїни. За словами очевидців, місяць тому на балконі перестали нормально закриватися двері через перекіс.

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

Часткове обвалення будинку №10 по вулиці Ясна (район Французького бульвару) сталося близько 03:00 у середу, 10 червня. Звалилася права частина фасаду.

Мешканці були евакуйовані, один чоловік травмований – у нього рвана рана ноги. За попередньою інформацією, під завалами нікого немає.

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

Хоча в мерії кажуть, що будівлі в списку аварійних немає, проте вона доволі стара – побудована в 1912-му і є пам'ятником архітектури місцевого значення під назвою "будинок Бєляєвої".

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

Мешканці будинку кажуть, що не так давно там стався витік води у квартирі на другому поверсі. Мешканці скаржилися на це, але безрезультатно.

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

"Чуємо, будинок тріщить, ледве встигли вискочити з сином з третього поверху. Батько вийшов з кімнати і через пил не побачив, що підлоги немає. Упав вниз. Травма стегна, обірвало нігті з пальців ноги. Він зараз у друзів, ввечері поїдемо на перев'язку", – розповіла Людмила, невістка потерпілого.

В Одесі обвалився черговий житловий будинок Думська

І незважаючи на вік будинків в районі, його активно забудовують багатоповерховими ЖК. За попередніми висновками фахівців, причина обвалення комплексна. Свою роль зіграли і витік води, і порушення, допущені мешканцями під час ремонту квартир. Наприклад, в одній з них виявили посилену бетонну стяжку товщиною 20-25 см. Такого в старовинних будівлях робити не можна. Сам же будинок досить міцний.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Одесі через роботи на будмайданчику обвалився сусідній житловий будинок. Інцидент стався на вулиці Торговій, 20.