В Одесі через роботи на будмайданчику обвалився сусідній житловий будинок. Відео

12:07, 20.05.2020

У понеділок, 18 травня, близько о пів на п'яту вечора в Одесі на вулиці Торговій, 20, стався частковий обвал стіни чотириповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у прес-службі регіонального відділення ДСНС.

В Одесі обвалився житловий будинок od.dsns.gov.ua

Як зазначається, стіна впала від першого до четвертого поверхів, а також мансарда. Причиною часткового обвалення будинку по Торговій могли стати земляні роботи, які велися на сусідньому будмайданчику.

В результаті обвалення частини будівлі в Одесі, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

В Одесі обвалився житловий будинок od.dsns.gov.ua

У свою чергу, у поліції уточнили, що жертв в результаті інциденту немає. "Обвалення частини будівлі в Одесі: попередньо, жертв і постраждалих немає. З будинку виведено вісім жителів, в тому числі двох дітей", – йдеться у повідомленні.

Також в МВС додали, що частково були пошкоджені три квартири (4-й, 3-й і 2-й поверхи), де проживало 17 осіб, які на момент обвалення були відсутні.

"У будинка був невеликий крен (після знесення лазні). За словами експертів, до обвалення могло привести зміщення грунту. На будмайданчику був екскаватор, але робочий був відсутній", – заявив начальник Одеського обласного управління Нацполіціі Олег Бех.