Уряд виділив землю під будівництво житла для військовослужбовців СБУ

16:49, 4.06.2020 25

Кабінет міністрів визначив земельну ділянку, а також дозволив на ній будівництво житла для військовослужбовців СБУ та членів їх сімей.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 3 червня, повідомляє Укрінформ.

"Погодити перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей, згідно з додатком", – йдеться в тексті розпорядження.

Як говориться в пояснювальній записці, документ розроблено у зв'язку з необхідністю збільшення житлового фонду для забезпечення потреб СБУ шляхом будівництва житла на землях оборони за небюджетні кошти, зменшення кількості військовослужбовців СБУ, які перебувають на квартирному обліку.

Для військових СБУ побудують новий будинок
pixabay.com

Таким чином, на зазначені потреби уряд виділив земельну ділянку 0,3719 га в місті Чернігові по вулиці Стрілецька, 1. Будівництво житла буде здійснюватися за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб-підприємців без використання коштів державного та місцевого бюджетів.

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