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Уряд виділив землю під будівництво житла для військовослужбовців СБУ

4.06.2020 - 16:49

Кабінет міністрів визначив земельну ділянку, а також дозволив на ній будівництво житла для військовослужбовців СБУ та членів їх сімей.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 3 червня, повідомляє Укрінформ.

"Погодити перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей, згідно з додатком", – йдеться в тексті розпорядження.

Як говориться в пояснювальній записці, документ розроблено у зв'язку з необхідністю збільшення житлового фонду для забезпечення потреб СБУ шляхом будівництва житла на землях оборони за небюджетні кошти, зменшення кількості військовослужбовців СБУ, які перебувають на квартирному обліку.

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pixabay.com

Таким чином, на зазначені потреби уряд виділив земельну ділянку 0,3719 га в місті Чернігові по вулиці Стрілецька, 1. Будівництво житла буде здійснюватися за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб-підприємців без використання коштів державного та місцевого бюджетів.

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