Українці отримуватимуть по дві платіжки за світло: за транспортування теж доведеться платити

18:09, 27.05.2020 1343 9

Платіжки на електрику для українців розділять на постачання і транспортування, як це було з газом.

Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, передає Бізнес.Цензор.

"Безумовно, для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок, і ці послуги повинні надавати різні компанії", – сказав Тарасюк.

Що буде з квитанціями за електроенергію? delo.ua

Слід нагадати, що 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. Раніше, у квитанціях міськгазів і облгазів було нарахування за послугу з транспортування газу. А тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, вже восени для українців можуть скасувати пільгові 100 кіловат на світло, а ще на 20% збільшити ціну електроенергії для промисловості.