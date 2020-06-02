Українським девелоперам час впроваджувати нові маркетингові інструменти – експерт

12:14, 2.06.2020 737

Експерт у сфері селебріті-маркетингу Анна Міщенко розповіла, чому українським девелоперам потрібно впроваджувати нові маркетингові інструменти для просування своїх об'єктів саме зараз – в період кризи.

Анна Міщенко

Автор і ведуча онлайн-програми CELEBRITY MARKETING live, засновник консорціуму Культ Особистості, благодійного фонду Безпечне небо, СЕО компаній Convergo і CELEBRITY MARKETING.

Кейси: ONUKA&Syoss, O'Torvald&KIA, O'Torvald&AXE, KAZKA&Fizy, Еліна Світоліна&Моршинська та ін.

Анна Міщенко, експерт у сфері селебріті-маркетингу

Ринок нерухомості в Україні – консервативний і нерішучий. Тут не прийнято відкрито ризикувати. Споживачі рідко роблять імпульсивні покупки, а забудовники не поспішають впроваджувати актуальні порядки і трендові маркетингові інструменти. А дарма! Якщо ви проаналізуєте рекламні кейси у сфері нерухомості за останні 10 років – стане, м'яко кажучи, нудно.

Коли починати ризикувати, якщо не під час кризи? Саме час впроваджувати нові або погано знайомі маркетингові інструменти, які довели свою ефективність на інших ринках, для просування ваших об'єктів. Як експерт в області селебріті-маркетингу, пропоную звернути увагу на залучення інфлюенсерів (ред. від англ. Influencers – впливові особи) до створення не просто рекламного повідомлення, але образу та іміджу бренду.

Сьогодні нам подобається "домашній" контент. Нам подобається бачити селебріті на кухні в момент, коли вони печуть булочки. Ми хочемо знати, як і де вони живуть, підглядати, але не за глянсовим, а за їх реальним життям. Нам важливо знати, що селебріті – такі ж люди, як і ми.

Дуже важливо враховувати, що вибір селебріті для рекламної кампанії – це і найвідповідальніша її частина. Не можна просто взяти будь-якого інфлюенсера і зробити його обличчям вашого об'єкта. Необхідно співвідносити релевантність вибору селебріті щодо цінностей і позиціонування об'єкта. Селебріті – це такий же бренд зі своїми якостями, залучаючи який забудовник наділяє ними і свій будівельний комплекс. При використанні нативної реклами, довіра до блогера – дорівнює особистій рекомендації. Тільки подивіться на Тайсона Чендлера з сім'єю на цьому фото. Як легко виникає бажання жити поруч зі світовою зіркою баскетболу, чемпіоном і сім'янином десь у Верхньому Іст-Сайді Нью-Йорка!

Американський баскетболіст Тайсон Чендлер з сім'єю Зйомка для рекламної кампанії The Corcoran Group Real Estate

Не обмежуйтеся банальними, а часом – застарілими формами реклами. Робіть селебріті не просто особою, а амбасадором свого бренду і широко крокуйте з ним у всілякі канали комунікації. Я б рекомендувала насамперед задіяти соціальні мережі: YouTube, Facebook (де спільноти замінили колись популярні форуми), Instagram. Безсумнівно рекомендую звернути увагу на актуальність такого поняття як серіальність. Створіть всередині свого об'єкта сюжетну лінію, зніміть історію, обличчям якої стане інфлюенсер, надайте своєму бренду ті емоції, якими селебріті наділяє його.

Я прогнозую подальше зростання популярності ZOOM-вистав, шоу, створених в стінах власних квартир. Крім того, марафони "Будь як вдома" і подібні до нього – якраз на хвилі. Для будь-якого хорошого маркетолога – це безліч можливостей для якісних інтеграцій.

Купуючи будинок, споживач купує атмосферу, надійність, він інвестує і вкладає в своє майбутнє. Клієнт хоче розуміти, де він у вашому продукті, які вигоди, позитивні емоції, відчуття він отримує. Продавайте йому його найяскравішу фантазію! У своїй програмі CELEBRITY MARKETING live я спілкуюся з експертами в різних сферах, і всі сходяться на тому, що час ризикувати вже прийшов.