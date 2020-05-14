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Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

14.05.2020 - 16:09

За неповних два тижні травня з урахуванням свят українські банки видали "теплих кредитів" більше, ніж за весь квітень.

Про це повідомляється на сайті Держенергоефективності.

Так, з 1 по 12 травня 2020 року банки видали 67 млн грн "теплих кредитів" населенню та ОСББ на енергозберігаючі заходи. Таким чином, їх кількість перевищила показник за весь квітень.

У повідомленні наголошується, що минулого тижня програмою скористалися ще 1 544 сім'ї та 122 ОСББ, залучаючи:

  • більше 35 млн грн – на утеплення багатоповерхівок;

  • близько 32 млн грн на енергоефективні заходи у приватних будинках;

  • 900 тис. грн – на установку твердопаливних котлів.

Особливо активними в цьому році є ОСББ. Зокрема, з моменту старту програми у 2020 році банками надані кредити вже 289 ОСББ на суму 84 млн грн. Всього, з початку програми в цьому році населенню та ОСББ видано понад 130 млн грн "теплих кредитів" на енергоефективні цілі.

"Теплі кредити" користуються попитом

saee.gov.ua

"Для українських сімей програма є дієвим інструментом, завдяки якому можна отримати співфінансування енергоефективних заходів, утеплити будинок, подбати про комфорт і менше платити за комунальні послуги. У цьому переконалися понад 770 тис. сімей-учасників програми за останні 5 років", – прокоментувала т.в.о. глави Держенергоефективності Олена Товстенко.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, українці в квітні залучили 63 млн грн з державних банків на утеплення багатоповерхівок, приватних будинків і покупку твердопаливних котлів.

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