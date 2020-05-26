У Житомирській області у цьому році зареєстрували 25 тисяч земельних ділянок

14:59, 26.05.2020 755

Кадастрові реєстратори Житомирської області з початку 2020 року розглянули майже 67 тисяч заяв з питань ведення Державного земельного кадастру та зареєстрували майже 25 тисяч земельних ділянок

Про це повідомили у прес-службі Кабміну

"З початку 2020 року державні кадастрові реєстратори Житомирської області обробили 66 662 заяви громадян з питань ведення Державного земельного кадастру", – повідомляється на Урядовому порталі.

На Житомирщині кинулися реєструвати землю
pixabay.com

У повідомленні наголошується, що найбільш популярними послугами на сьогодні є:

  • державна реєстрація земельної ділянки – 28 822 заяв;

  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку – 13 916 заяв.

На сьогодні фахівці зареєстрували 24 971 земельних ділянок і внесли в кадастр відомості (зміни до них) про 10 368 земельних ділянок. Найбільша кількість заяв з питань ведення Державного земельного кадастру пропрацювали фахівці в Житомирському (7 829), Черняхівському (6 743) та Малинському (4 677) районах Житомирської області.

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