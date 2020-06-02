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У Запорізькій області протестували проти будівництва громадського туалету. Відео

2.06.2020 - 12:37

У Запорізькій області мешканці Енергодара вийшли на протести через будівництво громадського туалету поруч з житловими будинками.

Про це повідомляє місцеве видання En-News.

При цьому раніше люди просили побудувати громадські туалети, щоб ті, хто гуляють в парку, не ходили в під'їзди.

Жителі багатоповерхівки по вулиці Юності, 4 вийшли на вулицю, щоб протистояти будівництву громадського туалету. Як виявилося, люди проти того, щоб об'єкт будувався майже впритул до їхнього будинку. Вони говорять про те, що це порушення санітарних норм і у них у дворі стоятиме неприємний запах. Також місцеві жителі відзначили, що у них у дворі будуть збиратися неприємні особи.

В знак протесту мешканці будинку спорудили невеличкий сувенір для мера міста. Вони з дерева зробили макет туалету і зверху прикріпили рулон туалетного паперу.

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