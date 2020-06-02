У Мінрегіоні обговорили проблему інклюзивності будівель

У Мінрегіоні обговорили санітарно-гігієнічні вимоги ДБН для більш комфортного життя людям з обмеженими здібностями.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства.
У повідомленні наголошується, що представники міністерства, громадських організацій, що займаються захистом прав осіб з інвалідністю, профільних проєктних інститутів і представників будівельного бізнесу обговорили 18 пропозицій щодо внесення змін особливих вимог до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення та санітарно-гігієнічних вимог ДБН. Зазначені пропозиції надійшли від Конфедерації будівельників України, Асоціації "Регіональне будівництво", ТОВ "Архиматика", Національного заповідника "Софія Київська", ГО "Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз інвалідів України".
Зокрема, розглянуті пропозиції стосувалися зміни розмірів санітарно-гігієнічних приміщень у житлових будинках, збільшення розмірів універсальної кабіни в громадських будівлях і спорудах в разі влаштування її з окремим входом.