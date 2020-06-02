У Мінрегіоні обговорили проблему інклюзивності будівель

У Мінрегіоні обговорили санітарно-гігієнічні вимоги ДБН для більш комфортного життя людям з обмеженими здібностями.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства.

У повідомленні наголошується, що представники міністерства, громадських організацій, що займаються захистом прав осіб з інвалідністю, профільних проєктних інститутів і представників будівельного бізнесу обговорили 18 пропозицій щодо внесення змін особливих вимог до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення та санітарно-гігієнічних вимог ДБН. Зазначені пропозиції надійшли від Конфедерації будівельників України, Асоціації "Регіональне будівництво", ТОВ "Архиматика", Національного заповідника "Софія Київська", ГО "Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз інвалідів України".

Проблеми людей з обмеженими можливостями обговорили в Мінрегіоні pixabay.com

Зокрема, розглянуті пропозиції стосувалися зміни розмірів санітарно-гігієнічних приміщень у житлових будинках, збільшення розмірів універсальної кабіни в громадських будівлях і спорудах в разі влаштування її з окремим входом.