У Миколаєві протестували проти будівництва супермаркету. Фото

У Миколаєві на вул. Космонавтів, 142 люди вийшли проти реконструкції приміщення під супермаркет АТБ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протестувальники скаржаться, що після розбирання стін у будинку пішли тріщини. Також вони сумніваються в законності проведення робіт. У свою чергу, підрядник вважає це саботажем.

До місця будівництва вийшли місцеві жителі і активісти "Дорожнього контролю". На місці була і патрульна поліція.

Глава миколаївської осередку організації Денис Борисов розповів, що паспорт будівництва прострочений - він діє до 2019 року. Також прострочено дозвіл на будівництво, що підтвердив в документах ДАБК. Коли ламали стіни, у підвалі пішли тріщини.

Також люди обурені, що трактором і вантажівкою завантажували будівельне сміття, при цьому пошкодили асфальт, не убезпечили територію. Патрульні за це склали протокол на водія.

Протести у Миколаєві 0512.com.ua

Протести у Миколаєві 0512.com.ua

Водночас підрядник називає дії людей і заяви про тріщини саботажем і наполягає, що все проводиться законно.

Однак дозвіл на будівництво був анульований ДАБІ. Зараз підрядник подав апеляцію і йде до суду. До його рішення роботи не повинні проводити, але по факту виконують.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Запорізькій області мешканці Енергодара вийшли на протести через будівництво громадського туалету поруч з житловими будинками.