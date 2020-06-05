УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

У Миколаєві протестували проти будівництва супермаркету. Фото

5.06.2020 - 17:31

У Миколаєві на вул. Космонавтів, 142 люди вийшли проти реконструкції приміщення під супермаркет АТБ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протестувальники скаржаться, що після розбирання стін у будинку пішли тріщини. Також вони сумніваються в законності проведення робіт. У свою чергу, підрядник вважає це саботажем.

До місця будівництва вийшли місцеві жителі і активісти "Дорожнього контролю". На місці була і патрульна поліція.

Глава миколаївської осередку організації Денис Борисов розповів, що паспорт будівництва прострочений - він діє до 2019 року. Також прострочено дозвіл на будівництво, що підтвердив в документах ДАБК. Коли ламали стіни, у підвалі пішли тріщини.

Також люди обурені, що трактором і вантажівкою завантажували будівельне сміття, при цьому пошкодили асфальт, не убезпечили територію. Патрульні за це склали протокол на водія.

Протести у Миколаєві

0512.com.ua

Протести у Миколаєві

0512.com.ua

Водночас підрядник називає дії людей і заяви про тріщини саботажем і наполягає, що все проводиться законно.

Однак дозвіл на будівництво був анульований ДАБІ. Зараз підрядник подав апеляцію і йде до суду. До його рішення роботи не повинні проводити, але по факту виконують.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Запорізькій області мешканці Енергодара вийшли на протести через будівництво громадського туалету поруч з житловими будинками.

Коментарі

866
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Експерти проаналізували ЖК А136 Highlight House. Відео

Експерти проаналізували ЖК А136 Highlight House. Відео

Дозвіл на будівництво можуть скасувати

5.06.2020 - 17:13
Ціни на будівельні роботи в Україні зросли на 1,2%

Ціни на будівельні роботи в Україні зросли на 1,2%

При цьому у житловому будівництві зростання склало більше 4%

5.06.2020 - 16:07
Будівництво висоток у центрі Києва збираються заборонити

Будівництво висоток у центрі Києва збираються заборонити

У КМДА назвали вулиці і райони, де будуть зводити висотні будинки

5.06.2020 - 15:08
Киянка знялася у фотосесії в підтримку створення парку на Воздвиженці

Киянка знялася у фотосесії в підтримку створення парку на Воздвиженці

Також була запущена і петиція

5.06.2020 - 12:35
КМДА розпорядилася терміново відновити роботи на проблемному ЖК ЕВРИКА

КМДА розпорядилася терміново відновити роботи на проблемному ЖК ЕВРИКА

Частину будинків житлового комплексу залишилося підключити до інженерних мереж

4.06.2020 - 19:26