У Київській області депутата запідозрили у махінаціях з землею

16:12, 28.05.2020 607 1

Депутата Васильківської районної ради запідозрили у махінаціях із земельною ділянкою площею майже 30 га і вартістю понад 5 млн грн на території Васильківського району.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Київської області.

"У 2017 році депутат райради, використовуючи підроблені державний акт і витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, зареєстрував право власності. Після чого цю землю підозрюваний передав до статутного капіталу фермерського господарства, в якому є директором", - розповіли правоохоронці.

У схемі депутата фігурувала ділянка площею 30 га
pixabay.com

Дії депутата поліція кваліфікувала за статтями шахрайство, використання підроблених документів, відмивання доходів у великому розмірі Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, СБУ припинила незаконні махінації із землею в Києві майже на мільярд гривень.

Інші новини

У Києві в аварійному стані знаходиться 101 міст

У КМДА розповіли, що за останні п'ять років відремонтували 74 мости

15:02, 28.05.2020 1246 1

A136 Highlight House: 33 поверхи в тумані

ЖК будується з серйозними порушеннями

14:50, 28.05.2020 1260 5

Кабмін запускає нову будівельну інспекцію

Уряд продовжує заходи з ліквідації ДАБІ

14:16, 28.05.2020 1445 1

Справа недобудов Укрбуду зрушиться з мертвої точки: в Міноборони знайшли рішення

Але договори будуть укладені на колишніх умовах

13:40, 28.05.2020 1649 4

У Києві 2600 будинків отримали гарячу воду

На гідравлічну міцність відчували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6

11:55, 28.05.2020 2116 1