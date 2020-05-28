У Київській області депутата запідозрили у махінаціях з землею

Депутата Васильківської районної ради запідозрили у махінаціях із земельною ділянкою площею майже 30 га і вартістю понад 5 млн грн на території Васильківського району.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Київської області.

"У 2017 році депутат райради, використовуючи підроблені державний акт і витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, зареєстрував право власності. Після чого цю землю підозрюваний передав до статутного капіталу фермерського господарства, в якому є директором", - розповіли правоохоронці.

У схемі депутата фігурувала ділянка площею 30 га pixabay.com

Дії депутата поліція кваліфікувала за статтями шахрайство, використання підроблених документів, відмивання доходів у великому розмірі Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, СБУ припинила незаконні махінації із землею в Києві майже на мільярд гривень.