У Києві шахрай намагався продати квартиру ветерана АТО

12:44, 26.05.2020 572 1

У Києві шахрай намагався продати квартиру, яка знаходилась у державній власності і була виділена у користування ветерану АТО.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, подавши підроблене свідоцтво про право власності на квартиру у житловому будинку у Голосіївському районі столиці для проведення державної реєстрації права власності на своє ім'я.

"Однак нотаріус відмовив у державній реєстрації права власності на зазначену квартиру у зв'язку з отриманням інформації від уповноваженого органу про те, що надане для угоди свідоцтво насправді не видавалося", - повідомили у прокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На майно, яке було предметом вчиненого кримінального злочину за клопотанням прокурора накладено арешт.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, шахрай зі Львова продав в Києві квартиру за 10 млн гривень. Житель Львова в 2018 році, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу, зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої господарки і надалі продав її іншим.

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