У Києві чиновника зловили на махінаціях з нерухомістю "Укроборонпрому"

Колишній заступник генерального директора київського заводу "Маяк" намагався заволодіти грошима при відчуженні майнового комплексу "Укроборонпрому".

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як розповіли правоохоронці, в минулому році колишній чиновник пообіцяв керівництву комерційної структури допомогти придбати комплекс заводу за значно заниженою ціною.

Чоловіка затримали у відділенні банку flickr.com

"Загальна сума угоди повинна була скласти $4,5 млн, з яких $2 млн покупець повинен офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще $2,5 млн передати особисто підозрюваному в якості винагороди за його "послуги", – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка у відділенні банку при отриманні $200 тис. Досудове розслідування щодо екс-чиновника (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України) завершено. За махінації з державною власністю підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн грн. Вона знаходиться по вул. Електротехнічній у Деснянському районі столиці. Площа близько 1 га, у 2004 році була переданий в оренду комерційній фірмі для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази.