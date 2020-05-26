У Києві будуть відключати світло за борги: у ДТЕК уточнили, кого це торкнеться першим

14:20, 26.05.2020 155

Оператор системи розподілу ДТЕК Київські електромережі знеструмить клієнтів, які несанкціоновано підключаються до мережі. В першу чергу, це стосується тих, кому припинили електропостачання до 12 березня за заборгованість, яка склалася до карантину.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Знеструмлення не стосуються клієнтів, які накопичили заборгованість у період карантину.

У Києві є клієнти, у яких системні проблеми з оплатою електроенергії, через що їм було обмежено електропостачання до початку карантину. Значна кількість з них порушила законодавство України і самовільно підключилася до мереж, щоб і далі безкоштовно споживати електроенергію.

"У зв'язку з цим попереджаємо, що з 25 травня ми змушені проводити повторне знеструмлення клієнтів, які самовільно відновили електроживлення після припинення подачі електроенергії", – кажуть у компанії.

Хто в Києві залишиться без світла? pixabay.com

Відновити електропостачання законним шляхом можна буде після сплати суми боргу і витрат, пов'язаних з повторним підключенням.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, два великих київських житлових комплекси в Дарницькому районі накопичили борги у 2,5 мільйона гривень за електрику і ризикують залишитися без енергопостачання. Така інформація оприлюднена на сайті Київської міської державної адміністрації. Йдеться про новобудови – ЖК ПАТРІОТИКА та ЖК СТАТУС ГРАД, які розташовані недалеко від метро Осокорки.