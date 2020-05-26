УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

У Києві будуть відключати світло за борги: у ДТЕК уточнили, кого це торкнеться першим

26.05.2020 - 14:20

Оператор системи розподілу ДТЕК Київські електромережі знеструмить клієнтів, які несанкціоновано підключаються до мережі. В першу чергу, це стосується тих, кому припинили електропостачання до 12 березня за заборгованість, яка склалася до карантину.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Знеструмлення не стосуються клієнтів, які накопичили заборгованість у період карантину.

У Києві є клієнти, у яких системні проблеми з оплатою електроенергії, через що їм було обмежено електропостачання до початку карантину. Значна кількість з них порушила законодавство України і самовільно підключилася до мереж, щоб і далі безкоштовно споживати електроенергію.

"У зв'язку з цим попереджаємо, що з 25 травня ми змушені проводити повторне знеструмлення клієнтів, які самовільно відновили електроживлення після припинення подачі електроенергії", – кажуть у компанії.

Хто в Києві залишиться без світла?

pixabay.com

Відновити електропостачання законним шляхом можна буде після сплати суми боргу і витрат, пов'язаних з повторним підключенням.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, два великих київських житлових комплекси в Дарницькому районі накопичили борги у 2,5 мільйона гривень за електрику і ризикують залишитися без енергопостачання. Така інформація оприлюднена на сайті Київської міської державної адміністрації. Йдеться про новобудови – ЖК ПАТРІОТИКА та ЖК СТАТУС ГРАД, які розташовані недалеко від метро Осокорки.

Коментарі

368
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Кличко розповів про реконструкцію Хрещатика: що кардинально зміниться

Кличко розповів про реконструкцію Хрещатика: що кардинально зміниться

Ялівці скоро столична влада пересадять

26.05.2020 - 13:26
У Києві шахрай намагався продати квартиру ветерана АТО

У Києві шахрай намагався продати квартиру ветерана АТО

Квартира розташована у Голосіївському районі столиці

26.05.2020 - 12:44
Енергоефективність будівель в Україні: Мінрегіон обговорить вимоги

Енергоефективність будівель в Україні: Мінрегіон обговорить вимоги

Обговорення триватиме близько місяця

25.05.2020 - 18:30
Губернатор Харківської області продав нерухомості майже на мільйон гривень

Губернатор Харківської області продав нерухомості майже на мільйон гривень

Покупцем є менеджер паливної компанії

25.05.2020 - 17:13
Перепланування квартири: що можна змінювати, а що – ні

Перепланування квартири: що можна змінювати, а що – ні

Перепланування не завжди потребує дозволу контролюючих органів

25.05.2020 - 16:50