У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

19:49, 13.05.2020

У Києві через плутанину між забудовником і компанією ДТЕК виявилися знеструмлені будинки ЖМ "Патріотика" по вулиці Бориса Гмирі.

Про це ресурсу НЕРУХОМІ розповіли жителі постраждалих будинків. Так, за їхніми словами, у приватному ЖЕКу повідомили, що ДТЕК відключив два будинки за несплату.

"Проблема у тому, що немає нормально складених договорів. Якщо раніше забудовник покривав хоч якусь суму, то зараз грошей на це немає", – розповіла одна з мешканок, чия квартира залишилася без світла.

Будинки у Києві залишилися без світла
vesti-k.ru

У самому ДТЕК лівобережних мереж запевняють, що до відключень вони не причетні, оскільки у них немає на балансі цих будинків. За словами представників компанії, забудовник не виконав свої зобов'язання і не передав мережі. "Тому ми ніяк не могли відключити цілий мікрорайон", – відповіли у ДТЕК на звернення мешканців.

В енергокомпанії запевняють, що в ЖЕКу прекрасно знають про існуючі проблеми зі світлом і теплом і порадили звертатися до правоохоронних органів і ЗМІ за допомогою.

Інші новини

Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Елітний комплекс The Continuum складається з 522 квартир

14:14, 14.05.2020

На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання вже можна буде підключати у висотках з 1 червня

13:55, 14.05.2020

Як не стати жертвою рейдерів через зміну закону про ринок землі: поради Мін'юсту

Які нові виклики стоять перед українцями в зв'язку з відкриттям ринку землі

19:44, 13.05.2020

10 найважливіших моментів при укладанні договору купівлі квартири на етапі будівництва

Рекомендації та застереження експертів

19:30, 13.05.2020

Домашні тварини у квартирі: неминучість конфліктів з господарями і пошук компромісів

Українцям потрібно навчитися вирішувати питання цивілізовано

19:15, 13.05.2020