У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

19:49, 13.05.2020

У Києві через плутанину між забудовником і компанією ДТЕК виявилися знеструмлені будинки ЖМ "Патріотика" по вулиці Бориса Гмирі.

Про це ресурсу НЕРУХОМІ розповіли жителі постраждалих будинків. Так, за їхніми словами, у приватному ЖЕКу повідомили, що ДТЕК відключив два будинки за несплату.

"Проблема у тому, що немає нормально складених договорів. Якщо раніше забудовник покривав хоч якусь суму, то зараз грошей на це немає", – розповіла одна з мешканок, чия квартира залишилася без світла.

Будинки у Києві залишилися без світла vesti-k.ru

У самому ДТЕК лівобережних мереж запевняють, що до відключень вони не причетні, оскільки у них немає на балансі цих будинків. За словами представників компанії, забудовник не виконав свої зобов'язання і не передав мережі. "Тому ми ніяк не могли відключити цілий мікрорайон", – відповіли у ДТЕК на звернення мешканців.

В енергокомпанії запевняють, що в ЖЕКу прекрасно знають про існуючі проблеми зі світлом і теплом і порадили звертатися до правоохоронних органів і ЗМІ за допомогою.