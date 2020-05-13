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У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

13.05.2020 - 19:49

У Києві через плутанину між забудовником і компанією ДТЕК виявилися знеструмлені будинки ЖМ "Патріотика" по вулиці Бориса Гмирі.

Про це ресурсу НЕРУХОМІ розповіли жителі постраждалих будинків. Так, за їхніми словами, у приватному ЖЕКу повідомили, що ДТЕК відключив два будинки за несплату.

"Проблема у тому, що немає нормально складених договорів. Якщо раніше забудовник покривав хоч якусь суму, то зараз грошей на це немає", – розповіла одна з мешканок, чия квартира залишилася без світла.

Будинки у Києві залишилися без світла

vesti-k.ru

У самому ДТЕК лівобережних мереж запевняють, що до відключень вони не причетні, оскільки у них немає на балансі цих будинків. За словами представників компанії, забудовник не виконав свої зобов'язання і не передав мережі. "Тому ми ніяк не могли відключити цілий мікрорайон", – відповіли у ДТЕК на звернення мешканців.

В енергокомпанії запевняють, що в ЖЕКу прекрасно знають про існуючі проблеми зі світлом і теплом і порадили звертатися до правоохоронних органів і ЗМІ за допомогою.

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