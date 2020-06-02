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У Кабміні анонсували перегляд тарифів на електроенергію

2.06.2020 - 10:40

Перегляд тарифів на електроенергію для населення України закладений в програму стимулювання економіки Кабміну на тлі кризи, викликаної карантином.

Про це повідомили в прес-службі уряду.

"В умовах карантину сектор енергетики несе втрати, пов'язані зі зменшенням споживання промисловістю і населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії і дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В Україні зміняться тарифи на електроенергію

Скріншот

Серед запланованих ініціатив у цій сфері: врегулювання заборгованості Гарантованого покупця, перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та врегулювання заборгованості між учасниками ринку.

Також Кабмін планує скасувати покладання спеціальних зобов'язань на ринку газу, ввести стимулююче тарифоутворення для операторів систем розподілу електроенергії, здійснити перехід на розрахунки за газ з використанням одиниць енергії.

Крім того, уряд має намір переглянути енергетичну стратегію України, а також знизити ренту на видобуток нафти і газу.

В Україні зміняться тарифи на електроенергію

pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, вже восени для українців можуть скасувати пільгові 100 кіловат на світло, а ще на 20% збільшити ціну електроенергії для промисловості.

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