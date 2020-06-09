У Харкові шахрай привласнив п'ять квартир: використовував просту схему

18:34, 9.06.2020 1639 1

У Харкові 41-річний шахрай привласнив п'ять квартир, господарі яких померли, а спадкоємці не встигли вступити в права володіння або ж відсутні.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, діяв зловмисник не один: однією з п'яти квартир він заволодів за допомогою 25-річного спільника.

За словами керівника Харківської місцевої прокуратури Володимира Купріянова, протягом 2018-2019 років зловмисники відшукували на території Харкова квартири, власники яких в них або не проживали, або померли, а спадкоємців немає, або ж вони ще не встигли оформити на себе спадщину.

Щоб привласнити житло, злочинці відчужували його обманним шляхом, використовуючи підставних осіб і підроблені документи.

Загальна сума збитку, нанесеного спадкоємцям померлих і територіальній громаді, становить понад три мільйони гривень.

Суд заарештував зловмисників
pixabay.com

Суд затримав обох підозрюваних і обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві шахрай намагався роздобути квартиру, яка перебувала в державній власності і була виділена в користування ветерану АТО.

Інші новини

Дві ділянки – одна без дозволу: як будують ЖК Подол Град Vintage

Діючий дозвіл двічі був анульований та поновлений

18:40, 9.06.2020 1007 2

Уже 100 ОСББ вирішили взяти участь у програмі "Енергодім"

Загальна вартість проектів складає 551 млн грн

18:00, 9.06.2020 1196 1

У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

На будівництво нових комплексів виділять ще 20 млн гривень

17:04, 9.06.2020 1228 1

В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

У Раді розповіли про сумний стан житлового фонду

16:34, 9.06.2020 1628 3

ЄІБ видасть кредит на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора

Програма також допоможе скоротити викиди CO2

15:11, 9.06.2020 1639 1