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У Харкові шахрай привласнив п'ять квартир: використовував просту схему

9.06.2020 - 18:34

У Харкові 41-річний шахрай привласнив п'ять квартир, господарі яких померли, а спадкоємці не встигли вступити в права володіння або ж відсутні.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, діяв зловмисник не один: однією з п'яти квартир він заволодів за допомогою 25-річного спільника.

За словами керівника Харківської місцевої прокуратури Володимира Купріянова, протягом 2018-2019 років зловмисники відшукували на території Харкова квартири, власники яких в них або не проживали, або померли, а спадкоємців немає, або ж вони ще не встигли оформити на себе спадщину.

Щоб привласнити житло, злочинці відчужували його обманним шляхом, використовуючи підставних осіб і підроблені документи.

Загальна сума збитку, нанесеного спадкоємцям померлих і територіальній громаді, становить понад три мільйони гривень.

Суд заарештував зловмисників

pixabay.com

Суд затримав обох підозрюваних і обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві шахрай намагався роздобути квартиру, яка перебувала в державній власності і була виділена в користування ветерану АТО.

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