У ДПС уточнили, як платити податок на нерухомість

16:32, 19.05.2020

Податок на нерухомість новий власник об'єкта платить, починаючи з місяця, в якому він придбав право власності.

Про це розповіли у прес-центрі Державної податкової служби у Волинській області.

"У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він придбав право власності", – розповіли в податковій.

Як платити податки на нерухомість pixabay.com

При цьому, повідомлення про сплату суми податку вручаються платнику контролюючим органом за місцем його місця реєстрації до 1 липня року, що настає за звітним роком.

Як уточнили в ДПС, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою щодо сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

Для фізичної особи, яка отримала об'єкт житлової нерухомості в спадок після смерті його власника, податок обчислюється контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації), починаючи з місяця набуття права власності.