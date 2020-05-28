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У Дніпрі орудували "чорні ріелтори": злочинці катували людей

28.05.2020 - 17:00

У Дніпрі промишляла група "чорних ріелторів", які забирали у людей право власності на нерухомість, а самі незаконно утримували їх у власних будинках.

Як повідомили у прес-службі Нацполіціі області, до складу цієї групи входили троє чоловіків. Правоохоронці з'ясували, що вони причетні до смерті 44-річного чоловіка, тіло якого знайшли у грудні 2019 року на вулиці Лужників. Тоді експерти встановили, що постраждалий помер від тяжких тілесних ушкоджень.

В результаті поліція приїхала на обшуки підозрюваних додому. Там вони вилучили зброю, копії та оригінали документів на різні імена, в тому числі на ім'я померлого чоловіка.

Усіх трьох чоловіків затримали

pixabay.com

Також у будинку були двоє чоловіків, яких незаконно утримували і примушували працювати на території будинку. Це були 42-річний чоловік і його 73-річний батько.

Один з постраждалих розповів, що якось його покликали чоловіки на "Таврії" і запропонували роботу: потрібно було розбирати сарай. Чоловік погодився. Незабаром йому запропонували продати квартиру. Він підписав всі документи. Йому дали 15 тисяч, а потім забрали під приводом, що куплять будинок. У підсумку ні грошей, ні будинку.

За факти події правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень: за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, незаконного позбавлення волі людини, шахрайства, незаконного поводження зі зброєю. Усіх трьох чоловіків затримали.

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