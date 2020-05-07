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Справа глави "Укрбуду": НАБУ посилив підозру Микитасю і його спільникам

15:38, 7.05.2020

Національне антикорупційне бюро посилило підозру фігурантам кримінального провадження про нерівноцінність обміну квартирами між Національною гвардією і "Укрбудом". Серед них – колишній командувач НГУ Юрій Аллеров і колишній депутат Верховної Ради, президент компанії-забудовника Максим Микитась.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

У ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи "Укрбуду" використовували завідомо підроблені офіційні документи у процесі обміну квартир Нацгвардії у будинках у центрі столиці на нерухомість на околицях Києва.

Як встановили антикорупціонери, Аллеров отримав від колишнього народного депутата і топ-менеджерів "Укрбуду" квартиру площею 76 кв.м і ринковою вартістю 1,82 млн грн. Угода була оформлена як купівля близькою родичкою Аллерова за спеціальною ціною у 592 800 грн (7800 грн/кв.м).

Максим Микитась

liga.net

"Щоб приховати факт отримання неправомірної вигоди і легалізувати походження нерухомості, бенефіціари і топменеджмент компанії-забудовниці вдалися до низки незаконних дій шляхом підготовки та підписання фіктивних угод і листів", – відзначають у НАБУ.

На підставі отриманих доказів Микитасю та посадовим особам "Укрбуду" уточнені підозри. Кількість підозрюваних виросло до восьми.

У НАБУ нагадали, що розслідують ці факти з грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

Як раніше повідомлялося на сайті Нерухомі, Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 30 млн грн застави з колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася і призначив йому новий заставу у розмірі 100 млн грн.

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