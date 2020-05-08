Споживання електроенергії в Україні впало на 11% через карантин

В Україні споживання електроенергії у квітні знизилося на 11% у порівнянні з попереднім місяцем.

Відповідні дані надали на сайті "Укренерго".

У квітні в Україні зафіксували зниження споживання електроенергії. Показники на 11% менше у порівнянні з березнем 2020 року і на 8% у порівнянні з квітнем 2019 року. Минулого місяця населення і підприємства сумарно використовували 9 028 кВт-год.

Дані "Укренерго" ua.energy

У повідомленні наголошується, що менше витрачати електроенергії у порівнянні з торішнім квітнем стали всі групи споживачів. Але найбільший спад продемонструвала машинобудівна галузь (-21%), транспортна (-17%), металургія (-13%), а також паливна галузь і комунально-житловий сектор економіки (-12%). Населення при цьому спожило менше тільки на 1% електроенергії у порівнянні з квітнем 2019 року. Основними факторами спаду в "Укренерго" вважають сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість промислових підприємств, середнього і малого бізнесу, а також сфери послуг.

Споживання електроенергії впало через карантин delo.ua

При цьому аналіз споживання 2019 року показав, що тенденція до істотного подальшого зниження споживання електроенергії стосується в основному населення і комунально-житлової групи споживачів. Інші сектори економіки знижували або збільшували споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями користувачів буде зберігатися до моменту завершення карантину.

Раніше Нерухомі писали, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець хоче зупинити блоки атомних електростанцій. Таким чином чиновниця планує "вирішити" всі проблеми галузі. З цією метою на державний Енергоатом прийшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Такі рішення державі будуть коштувати мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.