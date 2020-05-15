Вищий анктікоррупціонний суд (ВАКС) відправив екс-депутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Про це розповіла прес-секретар суду Олеся Чемерис, передає " Українська правда".

Максим Микитась у суді Liga.net

Як стало відомо, прокурор САП просив для Микитася тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн гривень. Однак суддя Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурора частково. Так, Микитась повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 14 липня 2020 року.

На екс-нардепа також знову поклали низку зобов'язань: прибувати до суду і до слідчого за першим викликом, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі, здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю.

Під час засідання під будівлею суду активісти скандували "Микитася на нари".

Як повідомляли НЕРУХОМІ, раніше суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Таким чином ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для екс-глави "Укрбуду".

Національне антикорупційне бюро посилило підозру Микитасю. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи "Укрбуду" використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках у центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.