Скандал з історичним будинком у Києві: ремонтники пошкодили опорну стіну

15:43, 12.05.2020

У Києві розгорається скандал навколо історичної будівлі, де власник чотирьох квартир затіяв ремонт і почав вибивати опорні стіни.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала Марина Онищенко, мешканка будинку.

Чотириповерховий будинок знаходиться на центральній вулиці Тарасівській у Голосіївському районі столиці, що йде від Нацуніверситету імені Шевченка до вулиці Жилянської. За словами мешканців, його звели буквально за місяць до Лютневої революції. За іншою версією, будинок, можливо, був споруджений раніше, на межі ХIX-XX століть.

Історична будівля по вулиці Тарасівській facebook.com/maryna.onyshchenko

Незважаючи на солідний вік, історична будівля так і не було внесена до списку пам'яток архітектури, через це тут багато добудов. Але найбільше обурення мешканців будинку викликали ремонтні роботи, які почалися тут в розпал карантину.

У процесі з'ясувалося, що почався не просто ремонт, а вибивання в опорній глухій стіні старовинного будинку двох величезних отворів: для окремої вхідної групи і величезного вікна без отримання будь-якого дозволу на ці роботи і явно без усвідомлення, якої непоправної шкоди завдадуть ці роботи всій будівлі.

Історична будівля по вулиці Тарасівській facebook.com/maryna.onyshchenko

"Десь з 13 до 17 квітня робітники, прорубуючи отвір назовні, видовбали зсередини нішу у зовнішній опорній стіні 2,20 х 2,20 метра, глибиною близько 80 см (загальна товщина стіни близько 1 метра). Зовні будівлі зробили розмітку майбутніх отворів", - розповіла Марина Онищенко.

За інформацією з відкритих джерел, роботи проводить ФОП "Литвин Михайло Миколайович", а мешканці будинку подейкують, що ремонт затіяли для облаштування на першому поверсі приватної клініки. Однак зв'язатися з компанією, яка проводить "ремонт" в історичній будівлі, поки не вдалося.

Як тільки мешканці будинку дізналися про можливу надзвичайну подію, то створили ініціативну групу, яка повідомила про руйнування Голосіївський ЖЕК, КМДА і ДАБК.