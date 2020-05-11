Шахрай зі Львова продав у Києві квартиру за 10 млн гривень

У Києві житель Львова незаконно заволодів квартирою, вартість якої перевищує 10 мільйонів гривень. У зв'язку з цим, київська прокуратура №10 повідомила чоловікові підозру про шахрайство.

Як йдеться у повідомленні правоохоронних органів, квартира, яка потрапила до рук шахрая, знаходиться у Шевченківському районі столиці, а її вартість – понад 10 млн гривень. Житель Львова в 2018 році, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої господарки і надалі продав її іншим.

Шахрай продав у Києві квартиру за підробленими документами brightestate.ru

Цим завдано збитків територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини від померлої. За клопотанням прокурора на незаконно придбане майно накладено арешт.

За вчинене правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Нерухомі, в Україні у зв'язку з карантином почастішали випадки шахрайства з орендою нерухомості. У мережі з'явилися тисячі оголошень, але більшість з них розміщують саме шахраї