Реєстрація в іпотечному житло: Кабмін вніс зміни

14:06, 2.06.2020 358

Кабмін підтримав проєкт постанови про внесення змін до правил реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

Про це повідомляє урядовий портал.

Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови Міністерства юстиції "Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання", яким регулюються особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

"Зміни в правилах реєстрації необхідні, щоб створити сприятливі умови для подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні, а також удосконалити механізми захисту майнових прав іпотекодержателя та житлових прав іпотекодавця", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Як прописатися в іпотечному житлі pixabay.com

Постанова передбачає наступні зміни:

якщо об'єкт нерухомості знаходиться в іпотеці або довірчій власності, реєстрація місця проживання (прописка) можлива тільки за згодою іпотекодержателя або довірчого власника;

працівник органу реєстрації може перевірити перебування житла в іпотеці або в довірчій власності у Державному реєстрі майнових прав;

у заяві на реєстрацію місця проживання можна вказувати, що житло знаходиться в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

"Нові правові механізми усунуть перешкоди для звернення стягнення на житло, що перебуває в іпотеці або довірчій власності і, відповідно, полегшать доступ до іпотечного кредитування", – пояснив міністр.