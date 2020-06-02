Реєстрація в іпотечному житло: Кабмін вніс зміни

14:06, 2.06.2020 358

Кабмін підтримав проєкт постанови про внесення змін до правил реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

Про це повідомляє урядовий портал.

Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови Міністерства юстиції "Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання", яким регулюються особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

"Зміни в правилах реєстрації необхідні, щоб створити сприятливі умови для подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні, а також удосконалити механізми захисту майнових прав іпотекодержателя та житлових прав іпотекодавця", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Як прописатися в іпотечному житлі
pixabay.com

Постанова передбачає наступні зміни:

  • якщо об'єкт нерухомості знаходиться в іпотеці або довірчій власності, реєстрація місця проживання (прописка) можлива тільки за згодою іпотекодержателя або довірчого власника;

  • працівник органу реєстрації може перевірити перебування житла в іпотеці або в довірчій власності у Державному реєстрі майнових прав;

  • у заяві на реєстрацію місця проживання можна вказувати, що житло знаходиться в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

"Нові правові механізми усунуть перешкоди для звернення стягнення на житло, що перебуває в іпотеці або довірчій власності і, відповідно, полегшать доступ до іпотечного кредитування", – пояснив міністр.

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