Прокуратура хоче повернути землі в районі Київського моря вартістю 2,5 млн грн

Прокуратура Київської області звернулася до Вишгородського райсуду з позовом з вимогою повернути у власність держави земельних ділянок водного фонду вартістю майже 2,5 млн гривень, які знаходяться на території Лютізької сільради Вишгородського району.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури встановлено, що у 2003 році всупереч вимогам земельного та водного законодавства, рішенням сільської ради громадянам у приватну власність відведено 8 земельних ділянок площею майже 2 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок прибережної захисної смуги Київського водосховища річки Дніпро", – йдеться у повідомленні.

Вишгородський райсуд розгляне позов прокуратури bykvu.com

Відзначається, що прокуратура області продовжує вживати заходів щодо відновлення порушених прав держави на відчужені землі водного фонду, що знаходяться під особливою охороною держави.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, СБУ припинила незаконні махінації із землею майже на мільярд гривень. Правоохоронці задокументували ще на стадії виведення земельних ділянок з комунальної власності та припинили цей злочин.