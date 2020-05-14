Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

14:14, 14.05.2020

У США у розкішному комплексі в Саут-Біч (Майамі) під час триденного заходу жителям і працівникам безкоштовно провели тестування на антитіла до COVID-19.

The Continuum – розкішний житловий комплекс – складається з 522 квартир, у співпраці з лікарями спортивної медицини США і лікарнею Маунт-Синай запропонував усім жителям і працівникам будівлі протягом трьох днів пройти тест на COVID-19. На пропозицію зголосилося понад 400 жителів і 120 співробітників, повідомляє Forbes.

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"Ми перенаправляємо наші кошти на речі, які зараз важливіші для наших жителів, а саме на здоров'я і безпеку. Ми змогли домовитися про те, що оптова закупівля тестів на антитіла була додана до статті необхідних витрат", – заявив керуючий директор The Continuum Ріші Іднані.

Безкоштовне тестування як і раніше є для співробітників і жителів комплексу. Для цього їм потрібно записатися до клініки, розташованій на тій же вулиці, що і будівля. Крім того, адміністрація має шестимісячний запас рукавичок і масок для підготовки до сезону ураганів, який починається у червні.

Відзначимо, що в Україні, на превеликий жаль, подібна практика поки не поширена.