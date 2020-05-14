УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

14.05.2020 - 14:14

У США у розкішному комплексі в Саут-Біч (Майамі) під час триденного заходу жителям і працівникам безкоштовно провели тестування на антитіла до COVID-19.

The Continuum – розкішний житловий комплекс – складається з 522 квартир, у співпраці з лікарями спортивної медицини США і лікарнею Маунт-Синай запропонував усім жителям і працівникам будівлі протягом трьох днів пройти тест на COVID-19. На пропозицію зголосилося понад 400 жителів і 120 співробітників, повідомляє Forbes.

Як піклуються про американців під час пандемії

miami1.com

"Ми перенаправляємо наші кошти на речі, які зараз важливіші для наших жителів, а саме на здоров'я і безпеку. Ми змогли домовитися про те, що оптова закупівля тестів на антитіла була додана до статті необхідних витрат", – заявив керуючий директор The Continuum Ріші Іднані.

Безкоштовне тестування як і раніше є для співробітників і жителів комплексу. Для цього їм потрібно записатися до клініки, розташованій на тій же вулиці, що і будівля. Крім того, адміністрація має шестимісячний запас рукавичок і масок для підготовки до сезону ураганів, який починається у червні.

Відзначимо, що в Україні, на превеликий жаль, подібна практика поки не поширена.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

За неповних два тижні травня "теплих кредитів" видали більше, ніж у квітні

14.05.2020 - 16:09
Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Статистика CBRE може не відображати реальної картини

14.05.2020 - 16:03
Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Земельна ділянка знаходиться у Деснянському районі

14.05.2020 - 15:04
На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання вже можна буде підключати у висотках з 1 червня

14.05.2020 - 13:55
У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

ДТЕК не отримав на баланс будинки

13.05.2020 - 19:49