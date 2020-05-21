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Президент пообіцяв українцям іпотеку під 10% вже в найближчому майбутньому

21.05.2020 - 15:34

У кожного громадянина України буде можливість оформити іпотечний кредит під 10%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 20 травня.

За його словами, такий відсоток по іпотечних кредитах буде доступний "найближчим часом". Вирішення цього питання залежить від готовності українських банків видавати кредити під низькі відсотки.

Зеленський пообіцяв 10% за іпотечним кредитом

pixabay.com

"Ми дотиснемо банківську систему, і банки будуть не настільки обережними, видаючи кредити нашому населенню. Тому що зараз криза не в Україні, а криза у світі. І ми повинні думати про нашу країну і наших громадян", – сказав глава держави.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Зеленський також під час конференції доручив меру Києва Віталію Кличку активніше вирішувати питання недобудов Укрбуду. Глава держави нагадав, що всі повноваження щодо добудови об'єктів Укрбуду були передані будівельній корпорації Київміськбуд.

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