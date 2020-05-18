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По 5 тисяч років в'язниці: в МВС хочуть використати досвід США для боротьби з довгобудами

18.05.2020 - 14:50

Вирішити питання довгобудів в Україні допоможе більш жорстке законодавство і умов покарання для недобросовісних забудовників.

Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, забудовники повинні відчувати бажання здавати об'єкти за будь-яку ціну.

"По всій Україні є величезна кількість випадків, коли непорядні забудовники в гонитві за наживою будували фінансові піраміди, збирали гроші у громадян і будували будинки. Потім, коли починався економічна криза або щось йшло не так, вони ці будинки кидали і десятки тисяч сімей не отримали доступу до житла", - підкреслив Геращенко.

Гостра проблема недобудов в Україні

жк.укр/блог

Він вважає, що у першу чергу це питання недосконалості українського будівельного законодавства. Чиновник пропонує заборонити безкарно збирати гроші у людей, видаючи їм в обмін фантики, що не дають ніяких прав.

"У нашій країні, на жаль, не існує, на відміну від Америки, накопичувальної системи кримінального покарання. У США будь-який забудовник, який обдурив 10-100 осіб, отримував би довічне ув'язнення. А щоб уникнути довічного ув'язнення призводило б до його бажанням добудувати ці будинки за будь-яку ціну. Обдурив 10 тис. людей, за кожного по 5 років, отримав 5 тис. років, сидиш назавжди там і втрачаєш можливості користуватися результатами награбованого. Це глобальні питання. Для цього потрібно серйозно змінювати законодавство", – вважає Геращенко.

Також підкреслимо, що в Європі довгобуди - також велика рідкість. Наприклад, у Великій Британії у вільному доступі працює реєстр добросовісних забудовників. Громадська рада проводить незалежний аудит і на основі досвіду, ділової репутації, персоналу, правових ризиків, фінансово-економічного стану визначає місце будівельної компанії у рейтингу надійності. Хороша репутація забудовника конвертується в прибуток компанії і спокійний сон інвестора.

В Ізраїлі існують певні обмеження для нових будівельних компаній. Компанія не може отримати дозвіл на будівництво висотного будинку, якщо до цього вона не побудувала будинок меншої поверховості.

У Польщі працює урядова програма для придбання першого житла. Державі не вигідно витрачати кошти даремно, тому будівельні норми і стандарти чітко регламентовані і постійно контролюються. Штрафи за порушення в будівельній діяльності високі, тому забудовники відповідально ставляться до виконання своєї роботи.

Крім того, в світі є популярною практика страхування фінансових ризиків громадян, які вкладають гроші в будівництво житла.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Вищий анктікоррупціонний суд (ВАКС) відправив екс-депутата і колишнього президента Укрбуду Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у махінаціях з квартирами для Нацгвардії.

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