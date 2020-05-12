Під Києвом інженер привласнив гроші, які повинні були піти на ремонт дахів

Під Києвом недобросовісний підрядник привласнив гроші шляхом підроблення, які повинні були піти на ремонт дахів.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

"Прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Києва, в якому вимагає стягнути з товариства майже півмільйона гривень збитків, викликаних невиконанням умов договорів підряду у сфері землеустрою, укладених в період з 2013 по 2015 роки з Підгірцівською сільською радою Обухівського району", - повідомили у правоохоронних органах.

Інженер привласнив гроші, виділені на ремонт дахів 1000statei.ru

Як стало відомо, КП "УЖКГ "Гостомель" уклало договір з капітального ремонту дахів будинків з приватним підприємством у Гостомелі під Києвом. Підозрюваний інженер підробив акти приймання виконаних будівельних робіт. Своїми діями він завдав шкоди на 200 тис. грн.

Як повідомили у прокуратурі, директору підприємства-підрядника теж повідомлено про підозру.

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