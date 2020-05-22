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Одесити бояться, що їхній будинок може обвалитися, як сусідній

22.05.2020 - 19:04

Мешканці будинку №16 по вулиці Пишоновській в Одесі публічно звернулися до міської влади - не допустити обвалу їхнього будинку, як це сталося 18 травня з сусіднім будинком – на вулиці Торговій, 20.

Тривожне повідомлення мешканці розмістили на сторінці групи "Одеський край" у Facebook.

"Ризикуємо повторити долю Торгової, 20. Швидкими темпами наш дім "йде на дно": численні тріщини, з якими мешканці борються щороку, вогкість, постійний тріск стін і багато інші неприємні, страшні провісники обвалення", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з фасаду будинку вже впав величезний камінь, який тільки дивом не зачепив дітей, які на тоді знаходилися у дворі. За даними ЖКС, "будинок числиться то старим, то аварійним".

Мешканці також звернули увагу, що поруч – руїни будинку №14, які знаходяться в метрі від них, де постійно відбувається обвалення великих каменів фасаду, що залишився, і в будь-який момент він може впасти взагалі.

"Також будівництво поруч багатоповерхівок прискорили темпи осідання і руйнування нашого будинку", - скаржаться люди.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у понеділок, 18 травня, близько о пів на п'яту вечора в Одесі на вулиці Торговій, 20, стався частковий обвал стіни чотириповерхового житлового будинку.

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