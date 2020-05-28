Мегаполіс vs передмістя: архітектори розповіли, на яке житло буде попит у період постпандемії

Метушня мегаполісу, його ритм, в яких містяни тонули з головою – не давали відчути тісноту оселі, брак в ній сонячного світла та інших недоліків. Однак пандемія і карантин змінили сприйняття житлового простору. Городяни кинулися ближче до природи, відчули всі переваги життя в передмісті і тепер не особливо бажають повертатися у бетонні джунглі.

НЕРУХОМІ запитали українських архітекторів про те, яке житло користуватиметься попитом у період постпандемії, які зміни мають відбутися у будівництві, і якщо не передмістя, то який мегаполіс найбільш комфортний для життя.

Анастасія Вільчинська

Vilchinskaya design bureau

Анастасія Вільчинська, архітектор

Як пандемія і карантин, на Ваш погляд, позначаться на виборі людей місця для життя?

Нові реалії з обмеженнями на пересування і локалізацію території сильно вплинули на уявлення про тип свого житла у споживачів. Страх знову бути замкненими в квартирах, зрушить маятник інтересів у бік заміських будинків з розширеною квадратурою.

Щодо яких характеристик житла ставлення зміниться?

Однозначно, всі ми "сповільнилися" і сповна змогли насолодитися своєю оселею. Зрозуміли, що ж дійсно нам підходить, а що зовсім не потрібно. Стали більш усвідомлено ставитися до своїх потреб, відсікати зайве і більше замислюватися над екологією простору: з чого зроблено наше житло, де брати свіже повітря, якщо не можна відкрити вікна або перечекати біля моря. І якщо раніше власний спортзал і басейн були в будинках лише преміум сегменту, то зараз навіть в середньому ціновому діапазоні все частіше в техзавданні зустрічається оздоровча інфраструктура.

Автономність та екологічність – стали новими трендами десятиліття. Компанії, які займаються healthcare, альтернативними джерелами, екологічними будівельними матеріалами – вже зараз відчувають підвищений попит.

Які ідеї та рішення варто привнести/запропонувати для майбутніх архітектурних проектів?

Звернути увагу варто на фінішні обробки, їх стійкість до дезінфікуючих засобів. У громадських просторах збільшувати кількість безконтактних рішень. Проектувати стаціонарні дезінфікуючі лампи і станції.

Який мегаполіс, на Вашу думку, найбільш комфортний для життя?

Якщо говорити про мільйонники – Лондон і Відень. Розвинена інфраструктура громадського транспорту Лондона дає можливість відмовитися від особистого автомобіля, а висока вартість в'їзду в центр міста скорочує кількість парковок і, тим самим, дозволяє зберегти зелені зони. Мала поверховість, як ознака "елітності" житла, можлива через зручну транспортну розв'язку між передмістям і центром, що допомагає розосереджувати забудову.

Що стосується Відня, то там близько 60% житла – соціальне. Місцеві студенти навіть з мінімальними доходами можуть претендувати на житло хорошої якості. Перш ніж проводити забудову нового району, влада міста робить аналіз на 15-20 років вперед щодо очікуваної кількості людей в ньому. І перше, що будується – лінія метро, а потім вже, виходячи з прогнозів, житло та інфраструктура.

Які проекти зараз варто починати девелоперам? На що буде попит?

Можливість роботи на віддаленій відстані і обмеження в соціальних контактах зроблять котеджні містечка з внутрішньою інфраструктурою одним з найбільш популярних типів житла.

Антоніна Капля

АРХІТЕКТУРНА ГРУПА ЦЕХ

Антоніна Капля, архітектор

Як пандемія і карантин, на Ваш погляд, позначаться на виборі людей місця для життя?

В цілому, нові проекти стануть більш економно-інвестиційними. Тому як великих бюджетів на будівництво або придбання капітальних будинків у багатьох не буде. Перевагу надаватимуть невеликим житловим приватним будинкам з маленькою ділянкою поруч. Людям захочеться жити поблизу природи, а не в багатоквартирних будинках. Особливо тим, у кого є діти.

Щодо яких характеристик житла ставлення зміниться?

Щодо щільності людей, що проживають в будинку, районі. Близькості парку/лісу. З точки зору економіки – доступності.

Які ідеї та рішення варто привнести/запропонувати для майбутніх архітектурних проектів?

Можливо, чаша терезів переважить у бік більш мобільної архітектури і префабів. Тепер з'явилося більше сенсу в будівлях, які можна зібрати акуратно десь (використовуючи спеціальне обладнання та карантинні заходи) і просто привезти та встановити на місцевості.

Який мегаполіс, на Вашу думку, найбільш комфортний для життя?

Амстердам, Копенгаген. Я б жила у Барселоні.

Які проекти зараз варто починати девелоперам? На що буде попит?

Попит буде на якісне житло. Хороші офісні квартали/комплекси та айті-ком'юніті.

Олександр Кумейко

Архітектурна майстерня Едельбург Архітектс

Олександр Кумейко, архітектор

Як пандемія і карантин, на Ваша погляд, позначаться на виборі людей місця для життя?

Зараз тенденція така: люди хочуть жити не в щільно населених місцях. Чимало містян переїхало зі своїх квартир на дачі або в орендовані приватні будинки. Так буде і в майбутньому: при виборі місця життя, в першу чергу, керуватимуться критерієм щільності населення. Покупці стануть більше тяжіти до малоповерхових житлових комплексів з мінімальною кількістю квартир на поверсі. Також популярним місцем проживання будуть таунхауси і комплекси з дуплексами або 4-х квартирними індивідуальними будинками. При цьому, звичайно ж, висотні житлові будинки в центрах великих міст також будуть користуватися попитом, так як статус в нашому суспільстві поки що підтверджується, зокрема, місцем життя.

Щодо яких характеристик житла ставлення зміниться?

Люди вже усвідомили, що речі, подібні нинішньому спалаху вірусної хвороби, можуть відбуватися у світі з якоюсь періодичністю. Тому покупець, при виборі місця життя, буде шукати відповідь на запитання: "як я зможу тут комфортно провести тиждень-місяць-кілька?". Виходячи з цього можемо визначити основні критерії: мінімальна поверховість, мінімальна кількість квартир на поверсі, кількість кімнат, площа квартири або будинку. Адже чим більше простору, тим краще санітарно-гігієнічні умови проживання.

Які ідеї та рішення варто привнести/запропонувати для майбутніх архітектурних проектів?

Збільшити трохи середню площу квартир. Також мають бути додаткові господарські приміщення. Причому це стосується всіх типів квартир і будинків.

Який мегаполіс, на Вашу думку, найбільш комфортний для життя?

Берлін. На мою думку, це ідеальне місто для життя.

Які проекти зараз варто починати девелоперам? На що буде попит?

Потрібно зробити більш комфортними старі квартали. Розвивати передмістя великих міст – будувати там комплекси поверховістю в 5, максимум 10 поверхів. Подібні комплекси відповідатимуть вимогам покупців з точки зору нових умов життя після пандемії, тому будуть дуже успішними,